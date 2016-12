Club Med, Edizione non aderisce a Opa Ardian-Fosun

Lo annuncia la società in una nota diffusa ieri sera precisando di avere informato Gaillon Invest, il veicolo formato dal fondo cinese e dall'ex Axa Private Equity che ha lanciato un anno fa un'Opa sul gruppo turistico a 17,50 euro per azione, della decisione presa.

La holding precisa inoltre che non sta agendo in concerto con terze parti relativamente al Club Méditerranée e che non ha in corso discussioni per la vendita delle sue azioni o per un accordo con il gruppo oggetto dell'Opa o con suoi azionisti.