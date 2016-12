Cerved prepara sbarco in borsa a giugno, flottante 35-40% - fonte

"Se il nulla osta della Consob arriverà tra fine maggio e inizio giugno, l'offerta potrebbe partire già nella prima metà di giugno", spiega la fonte, mettendo in evidenza che le negoziazioni avrebbero inizio, quindi, nella seconda parte del mese. La società ha presentato il filing il 2 aprile scorso.

Il gruppo specializzato in business information sembra guardare alle valutazioni di un comparable quotato, la britannica Experian, che ha un rapporto tra enterprise value ed Ebitda di circa 13 volte.

Applicato all'Ebitda 2013 di Cerved, un tale multiplo darebbe un enterprise value di oltre 1,9 miliardi di euro. Per capire la capitalizzazione a cui punta l'aspirante matricola sarebbe però necessario conoscere l'indebitamento, ancora non comunicato dalla società.