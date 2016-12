Ipo, Plt energia effettua comunicazione preammissione su Aim

MILANO, 13 maggio (Reuters) - PLT energia, holding di partecipazioni industriali attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha effettuato la comunicazione di preammissione sull'Aim di Borsa Italiana.

E' quanto si legge in una nota, dove si sottolinea come la quotazione sia finalizzata alla crescita per linee interne ed esterne.

"Attraverso la quotazione Plt energia intende aumentare ulteriormente la propria potenza installata in Italia grazie sia alla costruzione di nuovi impianti green field sia attraverso una crescita per linee esterne tramite l'acquisizione di impianti sul mercato secondario, proseguire il percorso di internazionalizzazione e sviluppare il processo di diversificazione in termini di fonti di generazione di energia con una particolare attenzione alle opportunità nel settore del biometano", si legge nel comunicato.

Nel 2013 Plt energia ha generato ricavi caratteristici per 18,8 milioni di euro con un Ebitda rettificato pari a 13,1 milioni di euro e un utile di esercizio di 3,1 milioni di euro. La produzione annua di energia elettrica è superiore a 230 GWh.

Integrae Sim agisce in qualità di Nomad e global coordinator, NCTM come advisor legale e EPYON come advisor finanziario.