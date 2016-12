Ipo, Estra (settore gas) punta a quotare su Aim 49% in autunno

FIRENZE, 12 maggio (Reuters) - Estra Spa, società toscana attiva nella vendita e distribuzione di gas da 700 milioni di fatturato, punta ad approdare in Borsa fra settembre e ottobre con un flottante del 49%.

Estra punta a quotarsi sul mercato AIM Italia, per poi passare all'MTA, sul segmento Star.

Estra Spa nasce nel 2010 dall'unione fra le ex municipalizzate dei territori di Prato e Siena, alle quali nel 2011 si è unita anche Arezzo. Oggi conta 99 comuni soci.

"La società attende le deliberazioni di alcuni dei comuni che devono approvare il progetto di quotazione e le cui amministrazioni sono in scadenza. L'appuntamento elettorale però non inciderà sull'esito positivo del percorso", osserva ancora la fonte.

"Estra ha scelto la strada della borsa per reperire i capitali necessari per partecipare alle gare in un mercato ormai quasi completamente liberalizzato - prosegue - capitali che vanno oltre la capacità di autofinanziamento dell'azienda, pari a circa 18-20 milioni l'anno".