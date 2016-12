Rottapharm, in vista Ipo cede asset a controllante, ridurrà debito lordo

Lo scorso 29 aprile la Fidim della famiglia Rovati, socio unico e azionista venditore nell'Ipo, si è impegnata 'irrevocabilmente' a utilizzare parte dei proventi dell'Opv per ripagare il debito proprio e delle sue controllate Madaus Gmbh e Rottapharm Ltd nei confronti della società per un totale di 253,6 milioni di linea capitale, oltre agli interessi, contestualmente all'avvio delle negoziazioni ni Borsa.

Conseguentemente la società rimborserà anticipatamente i contratti di finanziamento bancari per 169 milioni, riducendo così l'indebitamento finanziario lordo del gruppo, che al 31 dicembre risultava pari a 609 milioni di euro, dei quali 395 relativi a un bond e 189 a finanziamenti bancari. Alla stessa data la posizione finanziaria netta era negativa per 247 milioni.

Il 28 aprile scorso l'assemblea di Rottapharm ha deliberato "la distribuzione in natura" alla controllante Fidim della partecipazione del 25% detenuta in Marco Tronchetti Co. Spa e di quella dello 0,35% in Nuove Partecipazioni, entrambe società a monte della catena di controllo di Pirelli, come "distribuzione delle riserve disponibili". Alle due società è stato attribuito un valore di mercato di 39,6 milioni e 1,4 milioni rispettivamente.