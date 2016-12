Rottapharm, presentata domanda di ammissione a Piazza Affari

Lo rende noto in un comunicato la società, a capo del Gruppo Rottapharm Madaus, aggiungendo di aver richiesto alla Consob l'approvazione del prospetto informativo della relativa offerta pubblica di vendita delle azioni.

Coordinatori dell'offerta, prosegue il comunicato, sono Deutsche Bank, Goldman Sachs International e JP Morgan, che agiranno anche come joint bookrunners insieme a Jefferies, Morgan Stanley e Banca Imi. Quest'ultima sarà inoltre responsabile del collocamento per l'offerta pubblica ed agirà anche come sponsor.