Ipo, aeroporto Bologna avvia iter Opvs, aumento di 30 mln euro

BOLOGNA, 29 aprile (Reuters) - Si apre una nuova fase per l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Camera di commercio di Bologna, Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna hanno deciso di iniziare il percorso verso la quotazione in borsa.

I rappresentanti dei soci pubblici della società Aeroporto Guglielmo Marconi Spa - Giorgio Tabellini, presidente della Camera di commercio di Bologna, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Beatrice Draghetti, presidente della Provincia di Bologna, e Alfredo Peri, assessore alla mobilità e trasporti della Regione - hanno congiuntamente dichiarato: "L'aeroporto di Bologna è uno dei maggiori scali italiani per numero di passeggeri e di destinazioni servite. Le sue possibilità di crescita si traducono nella forza di un'area di riferimento che copre oltre dieci milioni di persone. Il Marconi sta completando un piano di investimenti da 65 milioni di euro, che ha realizzato in completa autonomia finanziaria e con piena e costante solidità economica e patrimoniale. E' pertanto il momento di dare un nuovo impulso all'infrastruttura, rafforzandone la patrimonializzazione mediante il ricorso al mercato dei capitali, che consentirà, in modo aperto e trasparente, l'ingresso di un azionariato - anche diffuso - che certamente favorirà le potenzialità di crescita che l'aeroporto di Bologna è in grado di esprimere per essere anche protagonista nel panorama aeroportuale italiano".