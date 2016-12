Fincantieri procede verso Ipo, il 30 aprile analyst presentation

Il 30 aprile, come spiega una fonte vicina alla situazione confermando indiscrezioni stampa, è infatti previsto l'analyst meeting, ovvero l'incontro tra i vertici della società e gli analisti a cui fanno riferimento le banche incaricate di seguire l'operazione. No comment da parte di Fincantieri.

L'ordine del giorno pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede, per la parte ordinaria, la "domanda di ammissione delle azioni della società a quotazione" e, per la parte straordinaria, "un aumento del capitale sociale per un importo massimo fino a 600 milioni di euro, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione (...) a servizio dell'offerta pubblica di sottoscrizione relativa all'operazione di quotazione delle azioni della società".