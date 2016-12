Coin pensa a Ipo Ovs-Upim ma non imminente - AD

MILANO, 16 aprile (Reuters) - L'amministratore delegato di Coin, Stefano Beraldo ha confermato che il gruppo sta pensando alla quotazione dei marchi Ovs e Upim ma ha sottolineato che non si tratta di una operazione imminente e che al momento non è stato dato un incarico a un advisor finanziario.

"Beraldo ha ribadito che ci stanno pensando ma non è imminente", ha spiegato il portavoce, sottolineando che non c'è stata ancora nessuna delibera a riguardo. "E ha spiegato di non aver dato un incarico a Lazard".