Ally Financial, debutto in calo della maggiore Ipo Usa dell'anno

10 aprile (Reuters) - Ally Financial, il colosso finanziario Usa attivo nei prestiti auto, perde terreno nel giorno del debutto in borsa con la maggiore Ipo dell'anno negli Stati Uniti.

Con il collocamento in borsa la società, ex controllata della General Motors, ha raccolto 2,38 miliardi di dollari dopo che il Tesoro, che l'aveva salvata durante la crisi del 2008, ha venduto 95 milioni di azioni al prezzo unitario di 25 dollari, nella parte bassa della forchetta di prezzo attesa di 25-28 dollari per azione.