Unicredit, ipotesi Ipo Pioneer non vere - Fois

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Le recenti ipotesi stampa sulla possibile quotazione in borsa di Pioneer Investments, societa di asset management del gruppo UniCredit, non ripondono al vero.

"No, no", ha risposto Fois a chi gli chiedeva se le voci di una Ipo di Pioneer fossero veritiere.

Alla domanda se del tema si fosse parlato in consiglio in un'ottica di più lungo termine, Fois ha risposto: "I tempi lunghi non ce li abbiamo in testa".