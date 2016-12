PUNTO 1-Zurigo, con Ipo italiana Bravofly punta a raccolta 110 mln euro

ZURIGO/MILANO, 19 marzo (Reuters) - La società di prenotazione viaggi online Bravofly Rumbo Group ha annunciato che si quoterà in Svizzera entro la prima metà dell'anno, puntando a raccogliere fino a 110 milioni di euro.

Basata in Svizzera dal 2006, Bravofly, però, ha origini italiane. Fondata da Marco Corradino e Fabio Cannavale, quest'ultimo attualmente presidente, Bravofly nasce nel 2004 con Volagratis (brand che, dall'Italia, si è esteso a Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna) ed è cresciuta attraverso le acquisizioni di Rumbo (2012) e Jetcost (2013).

Il comunicato del gruppo italo-elvetico dice che l'Ipo sarà un'Opvs (con una raccolta in aumento stimata tra 80 e 110 milioni di euro), con fondatori, management e private equity che venderanno parte dei titoli, ma non specifica la struttura esatta dell'operazione. Si legge che i fondatori resteranno in maggioranza.