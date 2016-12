Ipo, nipponica Seibu Holdings torna in borsa, deal da 1,8 mld dlr

Citigroup Capital Partners, Ubs Securities, Norinchukin Bank e Development Bank of Japan cederanno titoli in sede di Ipo.

In vendita sarà il 25% circa del capitale, mentre non è previsto un aumento di capitale. Secondo fonti vicine all'operazione, il prezzo dell'Ipo dovrebbe essere pari a circa 2.300 yen per azione, per un controvalore dell'offerta di 186 miliardi di yen (1,83 miliardi di dollari) e una valorizzazione dell'intera società di 787 miliardi di yen (7,8 miliardi di dollari).