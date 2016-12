Anima, per Kepler Cheuvreux società vale 1,34-1,82 mld prima di sconto Ipo

E' quanto si legge in uno studio del broker, pubblicato in occasione dell'avvio del premarketing della controllante della Sgr, che si prepara a sbarcare a Piazza Affari ad aprile.

Il broker, oltre alle attese positive sul lato della raccolta, vede la società come un player in grado di giocare un ruolo nel consolidamento di un mercato ancora frammentato e ritiene possibili ulteriori operazioni di M&A.

Kepler inoltre mette in evidenza la possibilità per la società di trasferire parte delle proprie masse in Irlanda e Lussemburgo per sfruttare una tassazione più favorevole.