PUNTO 1-Ipo, Cerved avvia iter per quotazione a Piazza Affari

MILANO, 7 marzo (Reuters) - Cerved Group ha avviato l'iter per la quotazione a Piazza Affari.

E' quanto si legge in un comunicato, che conferma quanto anticipato da tre fonti vicine alla situazione.

"Cerved Group comunica che il Cda ha deliberato di conferire mandati agli advisor per valutare la possibile quotazione in Borsa in Italia della società", recita la nota. "L'eventuale decisione di implementare l'operazione di quotazione sarà oggetto di successive delibere degli organi della società competenti, una volta completate le opportune valutazioni".