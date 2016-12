Ipo, ok Borsa a Gala su Aim, raccolta 24,9 mln, debutto 10 marzo

L'avvio delle negoziazioni - si legge in un comunicato della società attiva nel settore della fornitura di energia elettrica e gas, che realizza e gestisce impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica - è previsto per il prossimo 10 marzo.

Gala è stata assistita da Banca Profilo in qualità di global coordinator, da EnVent quale Nomad, da Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, da Baker Tilly Revisa in qualità di revisore contabile per la quotazione, da Freshfields Bruckhaus Deringer in qualità di advisor fiscale, da Nctm quale consulente legale dell'emittente e da Norton Rose Fulbright in qualità di consulente legale del global coordinator. Banca Profilo agirà, inoltre, quale specialist.