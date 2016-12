Ipo, AO World guadagna quasi 40% in debutto a Londra

Il titolo viene scambiato a circa 400 pence, prezzo che attribuisce alla società un valore di circa 1,7 miliardi di sterline (2,06 miliardi di euro). Il prezzo fissato al termine del processo di Ipo, pari a 258 pence, attribuiva alla società un enterprise value pari a 1,2 miliardi di sterline.

AO punta ad ampliare la propria offerta anche ai televisori ed espandersi in Europa, in primis in Germania.