Ipo, Triboo Media quoterà circa 40% capitale, su Aim il 7 marzo

MILANO, 24 febbraio (Reuters) - Triboo Media, società specializzata nella pubblicità online, punta ad approdare sull'Aim di Borsa Italiana il prossimo 7 marzo con un flottante intorno al 40%, a seguito di un'offerta per il 90% in aumento di capitale che le dovrebbe permettere di raccogliere una ventina di milioni da utilizzare soprattutto per crescere per linee esterne.