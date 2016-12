Spotify cerca specialist per report Sec, potrebbe fare Ipo prossimo anno

STOCCOLMA, 17 febbraio (Reuters) - Spotify, start up svedese che offre lo streaming on line di brani musicali, sta cercando uno specialist nel reporting finanziario negli Usa, alimentando le speculazioni che si stia preparando per lo sbarco in Borsa, operazione che, secondo un banchiere, valorizzerebbe la società circa 8 miliardi di dollari.