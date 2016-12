PUNTO 4-Fiat-Chrysler, Marchionne sarà AD almeno fino a 2017

* Quotazione Fiat a Wall Street forse in seconda metà 2014

* Fiat ribadisce no ad aumento capitale

* Per Alfa motori da tecnologia Ferrari (Aggiunge dichiarazioni Marchionne dopo conferenza stampa)

Lo hanno detto il presidente John Elkann e lo stesso Marchionne nella conferenza stampa di apertura del salone dell'auto di Detroit, trasmessa in diretta tv, aggiungendo che, dopo il 2017, l'AD potrebbe proseguire e che un eventuale successore verrà dall'interno del gruppo.

"Il piano di maggio va avanti per tre anni e non c'è dubbio... ne abbiamo discusso a lungo insieme, non c'è dubbio che sarà portato avanti da Sergio", ha detto Elkann, nella conferenza stampa tenuta insieme all'AD.