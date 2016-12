PUNTO 2-Poste, governo discute oggi cessione a privati 30-40% entro anno - fonti governative

All'incontro per discutere della parziale privatizzazione, dicono le fonti, parteciperanno il viceministro per lo Sviluppo economico Antonio Catricalà, il consigliere economico della presidenza del Consiglio Fabrizio Pagani, il direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e l'ad di Poste Massimo Sarmi oltre ad un rappresentante dell'autorità per le Comunicazioni.