Net Insurance, Veneto Banca ha in mano 6,44% capitale

MILANO, 20 dicembre (Reuters) - Veneto Banca ha in portafoglio il 6,44% di Net Insurance.

E' quanto si legge in un comunicato del gruppo assicurativo, che oggi ha debuttato sull'Aim di Piazza Affari.

La quota di Net Insurance in mano a Veneto Banca è in parte (4,46% del capitale) vincolata da un impegno di lock-up nei confronti di EnVent, Nomad dell'Ipo, per un periodo di due anni. La parte restante è flottante.