Leone Film debutta in rialzo su Aim, raccolti 16 mln

MILANO, 18 dicembre (Reuters) - Leone Film Group, la società di distribuzione e produzione di film fondata dal regista Sergio Leone e dai due figli Raffaella e Andrea, ha debuttato in rialzo di oltre l'1%sull'Aim, dopo aver raccolto circa 16 milioni di euro in fase di collocamento.

I proventi della quotazione saranno utilizzati "in maniera orizzontale nelle diverse attività", ha spiegato ancora Andrea.

Allo studio anche la realizzazione di un film da una sceneggiatura inedita di Sergio Leone. "Abbiamo coinvolto lo sceneggiatore del Gladiatore David Franzoni per fare una revisione", ha spiegato Andrea.

La società, nonostante le dimesioni ridotte, forte di un nome come quello di Sergio Leone, è riuscita a catalizzare l'interesse di grandi investitori istituzionali.

Fabio Palumbo, presidente di Methorios Capital, che ha seguito la società come advisor finanziario, ha spiegato che gli investitori sono stati per il 40% esteri e per il 60% italiani. Unipol è invece Nomad e global coordinator. Continua...