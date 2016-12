PUNTO 1-Versace, in short list Blackstone, Investcorp e Ccmp - fonti

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - La short-list a tre per l'acquisizione del 20% del capitale di Versace vede Blackstone , Investcorp e Ccmp.

E' quanto dicono a Reuters tre fonti vicine alla situazione.

"La scelta è stata fatta", afferma una delle fonti. Le altre fonti confermano la composizione del terzetto.

Famiglia e management hanno dunque scelto di privilegiare un partner con profilo internazionale, escludendo, un po' a sorpresa, il Fondo Strategico Italiano (Fsi), che nelle settimane scorse veniva considerato il grande favorito.

Oltre al fondo guidato da Maurizio Tamagnini - giusto oggi, il presidente, Giovanni Gorno Tempini, ha detto di puntare alla creazione di un polo del lusso - sono rimasti tagliati fuori Permira (che, peraltro, già da qualche settimana si era defilata), Clessidra e Ardian.

Non stupisce la presenza in short-list di Ccmp, che, come detto nelle settimane scorse, conta sull'angolo privilegiato garantito da Robert Singer, advisor del fondo Usa e membro influente del Cda della griffe della Medusa.

Investcorp ha potuto mettere sul tavolo l'esperienza nell'industria, in particolare il turnaround di Gucci, e la presenza in un'area, il Medio Oriente, che, con il Far East, presenta i tassi di crescita più elevati per il lusso.