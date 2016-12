Ipo Space, raccolti 130 milioni euro, debutto su Miv il 18/12

"Sono state complessivamente assegnate 13 milioni di azioni ordinarie, al prezzo pre-fissato di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 130 milioni di euro", spiega il comunicato, ricordando che alle azioni sono abbinati gratuitamente dei warrant, per un totale di 8,67 milioni di warrant (ma solo metà di questi inizieranno le negoziazioni in concomitanza con le azioni ordinarie).