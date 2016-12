PUNTO 1-Moncler, prezzo Ipo fissato a massimo forchetta 10,2 euro

In una nota Moncler ha spiegato che la domanda istituzionale ha superato di circa 31 volte il quantitativo di azioni offerte agli investitori istituzionali (63,46 milioni, inclusa la greenshoe), per un controvalore complessivo di oltre 20 miliardi di euro. In questo conteggio non viene considerata la domanda degli investitori retail e di quelli partecipanti all'offerta in Giappone.