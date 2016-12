CORRETTO UFFICIALE-Harmont & Blaine, scelta nuovo socio in trim1 2014 - AD

(La società precisa che le offerte attese tra l'11 e il 20 dicembre sono non vincolanti)

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Harmont & Blaine ha ricevuto una quindicina di proposte da parte di fondi interessati a entrare nel capitale e questa settimana inizierà a raccogliere le offerte non vincolanti, con l'obiettivo di chiudere l'operazione nel primo trimestre 2014.

Il gruppo di abbigliamento, contraddistinto dal marchio del bassotto, a settembre ha comunicato di aver dato mandato a Ubs per la ricerca di un socio finanziario di minoranza per crescere all'estero, con l'obiettivo di incrementare significativamente il fatturato nel prossimo triennio.

"Siamo nella fase delle offerte non vincolanti, ci aspettiamo di chiudere questa fase entro Natale per poi procedere a una scrematura", ha proseguito, precisando che le offerte non vincolanti sono attese tra l'11 e il 20 dicembre e il closing dovrebbe avvenire nel primo trimestre 2014.