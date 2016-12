PUNTO 1-M&G Chemicals rinvia Ipo Hong Kong

Un gestore italiano ipotizza che M&G Chemicals, pur avendo un buon profilo, sia stata penalizzata dal settore in cui opera, "non molto di moda, poco conosciuto".

M&G Chemicals, il terzo produttore al mondo di resina Pet utilizzata per bottiglie di bibite e per il packaging, puntava a raccogliere fino a 600 milioni di dollari, offrendo 2,35 miliardi di azioni, in un range indicativo di 1,65-1,95 dollari di Hong Kong per ogni titolo.