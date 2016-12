PUNTO 1-Ipo, Royal Mail debutta in forte rialzo, polemiche su prezzo

Rispetto a un prezzo di Ipo di 330 pence, il servizio postale britannico ha segnato una quotazione di apertura di 450 pence, pari a un rialzo del 36%, per poi spingersi sino a 459,75 pence. In chiusura, Royal Mail si è fermato a quota 452,8 pence.

Il governo ha messo in vendita titoli per 1,7 miliardi di sterline, ma ha ricevuto offerte per circa 27 miliardi. Londra ha deciso di collocare il 33%, mantenendo una partecipazione del 38%, destinata a scendere al 30% in caso di esercizio della greenshoe.