Chrysler, Ipo non è miglior modo per investire in società - Marchionne

10 ottobre (Reuters) - In una conferenza della scorsa settimana, Sergio Marchionne ha dissuaso gli investitori dal partecipare all'Ipo di Chrysler, passaggio cui si è giunti per volere del secondo azionista il mese scorso.

L'AD di Fiat ha detto che Chrysler ha un futuro attraente dal punto di vista finanziario, che contempla anche previsioni per un profit margin del 7-8% entro il 2015, secondo una nota di Bernstein Research diffusa martedì.

Tuttavia Marchionne "non crede che investire attraverso quest'Ipo possa essere la strada più interessante per gli investitori", come ha scritto Max Warburton, analista di Bernstein, a proposito delle dichiarazioni dell'AD a una riunione di Bernstein Research con gli investitori, la scorsa settimana a Londra.