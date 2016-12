Ipo, Sisal a Piazza Affari in 2014, coordinator Deutsche e Ubs - fonti

Sotto Sisal Spa ci sono le società operative: Sisal Point, Sisal Entertainment, Sisal Match Point (a cui fa capo il 49% di Sistema Srl, mentre l'altro 51% è in mano a Univest Spa), Sisal Bingo (incorporata in Match Point dall'1 luglio scorso), la britannica Thomas Morden Course (inattiva) e il 25,28% di Consorzio Promoippica, società in liquidazione.