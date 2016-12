Twitter pubblicherà questa settimana filing Ipo - Quartz

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Twitter intende pubblicare questa settimana il filing per l'Ipo, secondo quanto riferito ieri dal sito internet Quartz, che cita una fonte a conoscenza dei piani del social network.

Twitter, per cui si attende una valutazione fino a 15 miliardi di dollari, ha presentato la richiesta per la quotazione in borsa con le autorità Usa il 12 settembre, ma lo ha fatto in modo confidenziale e senza fornire una tempistica nell'ambito di una procedura a disposizione delle società emergenti.