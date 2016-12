Tip continua a correre, Equita e Integrae alzano target price

Gli ultimi sviluppi hanno indotto Equita a confermare il rating buy e ad alzare il target price a 2,11 da 2 euro. Nel report, significativamente intitolato 'Luxury acquisitions and luxury returns', il broker italiano ripercorre i primi sette mesi, sottolineando che Tip ha dato prova di essere capace di identificare e valorizzare gli investimenti in società non quotate ed estere. Equita, inoltre, pone l'accento sugli impegni a lungo termine che Tip stringe con gli imprenditori di maggiore valore. Secondo il broker, l'investimento in Moncler rappresenta un catalizzatore ulteriore per il titolo nel medio termine.