PUNTO 1 - Moncler, Tip acquisisce 14% Ruffini Partecipazioni

"L'investimento per Clubsette è di 103 milioni di euro, oltre un earn-out che potrà rendersi applicabile in funzione di eventuali forme di valorizzazione nel corso dei prossimi tre anni", precisa la nota.

Tip ha assunto con Ruffini Partecipazioni un impegno di lock-up per sei anni, mentre gli altri soci di Clubsette per circa tre anni.

"Abbiamo pensato di unirci a lui (Ruffini) per essere ancora più forti come holding", spiega Tamburi, interpellato telefonicamente da Reuters. "Se Moncler si quota, potremo comprare altre azioni o rilevare quote da altri azionisti che volessero cedere un numero di azioni maggiore di quanto previsto. Se non dovesse quotarsi, andremo avanti a sostenerla". Continua...