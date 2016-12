Fiat in ribasso sopra minimi, occhi su quota Chrysler

MILANO, 20 marzo (Reuters) - Fiat è in ribasso dopo le dichiarazioni di ieri dell'AD Sergio Marchionne, che sembrano riportare d'attualità l'Ipo di Chrysler, cosa che renderebbe più costoso un rafforzamento del gruppo nel capitale della controllata Usa.

Alle 11,25 Fiat è in ribasso dell'1,4% a 4,4260 euro, dopo un minimo a 4,37, con scambi pari al 41% della media giornaliera, contro uno Stoxx dell'auto che segna +0,5%.

Marchionne ha confermato che la società Usa sta contattando le banche per un'Ipo, affermando però che si è ancora "in fase preliminare".

Ha aggiunto che si guarda a giugno-luglio di quest'anno per sviluppi sulla causa con il fondo Veba sulla valutazione della controllata Usa Chrysler.

In precedenza si immaginava una soluzione a marzo.

Qualche mese non cambia comunque i termini della questione in modo sostanziale, in quanto il pronunciamento del tribunale è solo un elemento di un'eventuale fusione tra Fiat e la controllata Usa, dice un secondo analista.