Yamamay punta a Ipo in 2015 per crescere a livello internazionale

MILANO, 19 febbraio (Reuters) - Pianoforte Holding, il gruppo a cui fanno capo i marchi Yamamay, Carpisa e Jaked, partecipato da Intesa Sanpaolo con un 10%, è determinato a quotarsi per crescere a livello internazionale, anche se l'Ipo non arriverà prima del 2015.

"Lavoriamo per arrivare a una quotazione nel triennio", spiega Cimmino, precisando "non prima del 2015". L'AD sottolinea che la società, avendo un indebitamento prossimo allo zero, ha "la tranquillità di perseguire l'Ipo come occasione di crescita, la quotazione è molto legata allo sviluppo internazionale".