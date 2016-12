Ipo, in trim4 ripresa in Europa ma bilancio 2012 negativo - Pwc

MILANO, 14 gennaio (Reuters) - L'ultimo trimestre del 2012 ha visto una ripresa delle Ipo in Europa, anche se il bilancio dello scorso anno resta negativo, con il numero di nuove quotazioni più che dimezzato in valore rispetto al 2011.

Il quarto trimestre 2012 ha registrato il miglior risultato dal terzo trimestre 2011, con 70 Ipo per un valore complessivo di 7,5 miliardi di euro. Gli ultimi tre mesi del 2012 hanno infatti visto la quotazione di Direct Line e Megafon a Londra e Talanx e Telefónica Deutschland in Germania, Ipo che hanno contato per circa il 57% di quanto raccolto nel trimestre.