Ipo, filiale messicana Santander fissa range prezzo per New York

4 settembre (Reuters) - Santander Mexico Financial, filiale messicana della banca spagnola Santander, ha fissato a 10,99-12,70 dollari il range di prezzo del collocamento al New York Stock Exchange.

Santander Mexico Financial ha scelto la strada del dual listing, quotandosi contemporaneamente a New York e a Città del Messico, attraverso la cessione del 6% del capitale in patria e del 18,7% negli Usa.