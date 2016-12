Cucinelli, banche esercitano interamente opzione greenshoe-nota

MILANO, 27 aprile (Reuters) - Mediobanca e Bank of America Merrill Lynch, i due global coordinator del collocamento in borsa di Brunello Cucinelli, hanno esercitato la greenshoe su tutti gli oltre 2 milioni di azioni della società oggetto di sovra-allocazione.

È quanto si legge in un comunicato diffuso da Mediobanca, in cui si specifica che il prezzo di acquisto delle azioni in questione è di 7,75 euro ciascuna, per complessivi 15,81 milioni circa.