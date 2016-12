Fonsai, 45 giorni Antitrust coerenti con aumento a giugno - Nagel

"I 45 giorni richiesti sono coerenti con l'aumento di capitale fattibile nel mese di giugno", ha risposto Nagel a chi gli chiedeva se la decisione dell'Antitrust avrebbe potuto far slittare la ricapitalizzazione. "Ci adegueremo, faremo l'istruttoria con loro, per andare sul mercato e raccogliere i capitali necessari per sistemare i ratios della compagnia", ha aggiunto Nagel a margine della cerimonia di avvio di negoziazione in borsa di Brunello Cucinelli che Mediobanca, assieme a BofA-Merrill Lynch, ha seguito come global coordinator dell'Ipo.