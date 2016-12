PUNTO 1-Cucinelli, Ipo coperta già due volte - fonti

Oggi Brunello Cucinelli è ancora a Milano per il roadshow, mentre domani incontrerà gli investitori a Londra.

Il roadshow terminerà il prossimo 27 aprile, mentre lo sbarco in borsa è previsto per il 3 maggio.

L'intervallo di prezzo individuato corrisponde a un rapporto tra enterprise value ed Ebitda 2011 pari a 11,3-12,8 volte e a multipli P/E compresi tra 20 e 22,9.

Una tale valutazione pone Brunello Cucinelli a sconto rispetto a società come Ferragamo e Prada - secondo i dati che appaiono sul prospetto informativo - ma la rende più cara rispetto a Tod's e a LVMH (considerando il rapporto tra enterprise value ed Ebitda; se si guarda il P/E le due società sono pressochè in linea). Continua...