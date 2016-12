Cucinelli, parte roadshow, con Ipo punta a internazionalizzazione

MILANO, 16 aprile (Reuters) - E' partito oggi il roadshow dell'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di Brunello Cucinelli, società del lusso specializzata in capi di abbigliamento in cashmere che con la quotazione sull'Mta di Borsa Italiana punta a rafforzarsi finanziariamente e diventare più internazionale.

"Ci quotiamo perchè ci immaginiamo che la nostra impresa possa essere più internazionale, più aperta e possa attrarre giovani manager", ha spiegato Brunello Cucinelli durante la conferenza stampa in occasione dell'avvio dell'Ipo, augurandosi che i soci diventino i "custodi" dell'azienda.

"Vorremmo quotare la dignità umana" ha sottolineato Cucinelli, spiegando di voler portare in borsa "il made in Italy vero di grande qualità e artigianato, ma anche il rispetto per il lavoro".