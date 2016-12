Ipo, ok Consob a Brunello Cucinelli, offerta 16-27 aprile

MILANO, 12 aprile (Reuters) - Consob ha approvato il prospetto informativo dell'Opvs di Brunello Cucinelli, che andrà dal 16 al 27 aprile.

L'operazione, si legge in un comunicato dell'azienda specializzata nel cashmere, riguarda 20,4 milioni di azioni ordinarie, pari al 30% del capitale sociale (33% con l'opzione greenshoe).

Il via libera di Borsa Italiana alla quotazione era arrivato il 10 aprile scorso.

L'Opvs si articola in un'offerta pubblica pari al 10% del totale e in un collocamento istituzionale della parte restante. È prevista da parte di Fedone Srl (il principale degli azionisti venditori) la concessione ai coordinatori dell'offerta globale di un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta, di un massimo di azioni pari al 10%.

Otto milioni di azioni, pari a circa il 40% dell'offerta globale, sono rivenienti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione deliberato da Brunello Cucinelli Spa, mentre 12,4 milioni di azioni, pari a circa il 60% del totale, sono poste in vendita dagli azionisti Fedone Srl (società del fondatore) e Fundita Srl (facente capo al manager Giovanna Manfredi).

Global coordinator dell'operazione sono BofA Merrill Lynch e Mediobanca; quest'ultima agisce anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e di sponsor. I consulenti incaricati sono Nctm e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom per Brunello Cucinelli e gli azionisti venditori, e Shearman & Sterling per i global coordinator, mentre Ernst & Young è la società di revisione.

Brunello Cucinelli, spiega la nota, ha chiuso il 2001 con ricavi netti pari a 243 milioni di euro e un Ebitda di 40 milioni.

Commentando l'operazione, Brunello Cucinelli ha detto che "sta per iniziare un nuovo ciclo come azienda quotata. Spero che questo possa rendere l'impresa ancora più internazionale e aperta al mondo e, quindi, al dibattito anche con persone che non sempre la pensano come noi".