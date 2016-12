Borsa italiana e Fii puntano su crescita 30 Pmi con piano Elite

Tra i 30 selezionati per il debutto, con un fatturato tra i 9 e i 78 milioni di euro e un tasso di crescita medio anno su anno del 20%, figurano tra le altre la società di servizi per il settore bancario Bassilichi, la produttrice di marmellate e prodotti alimentari Rigoni e Pianoforte Holding, che produce e commercializza i marchi Carpisa e Yamamay. L'elenco completo dei trenta prescelti è sul sito dedicato all'iniziativa da borsa italia all'indirizzo here

"La crescita dimensionale delle imprese è il punto cruciale per far crescere la nostra economia", ha commentato il vice ministro dell'Economia Vittorio Grilli, che ha partecipato all'evento organizzato da Borsa e Fondo italiano per gli investimenti (Fii).

Le aziende selezionate per dare avvio al programma potranno trarre beneficio da una piattaforma di strumenti e servizi per reperire capitali, diventare più visibili per fondi e investitori di private equity e per avvicinarsi ai mercati finanziari, preparandosi, in alcuni casi, alla quotazione in Borsa. Il progetto potrà essere anche un trampolino di lancio per aumentare l'orientamento di queste Pmi verso i mercati esteri.