Ipo, divisione cavi sottomarini Reliance verso Singapore, deal da 1,4 mld

NEW DELHI/MUMBAI, 10 aprile (Reuters) - La divisione cavi sottomarini dell'indiana Reliance Communications ha ottenuto il via libera al collocamento a Singapore, un'operazione da 1,4 miliardi di dollari.

La divisione ha conseguito un semaforo verde 'di massima' all'Ipo, dice la fonte, aggiungendo che il ricavato verrà utilizzato dalla controllante per ridurre l'indebitamento.

Reliance, secondo operatore di telefonia mobile in India, deve fare i conti con debiti per 6,9 miliardi di dollari.

Il collocamento rappresenterebbe il maggiore in Asia nel 2012, superando nettamente China Communications Construction, operazione a Shanghai da 794 milioni di dollari, e il fondo immobiliare di Tesco, che si è quotato in Thailandia per 600 milioni di dollari.