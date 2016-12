Cucinelli, per BofA Merrill vale 425-492 mln pre-aumento - fonti

La banca d'affari, secondo le fonti, stima per la società specializzata in capi di cashmere una crescita del fatturato nei prossimi tre anni da 240 a 356 milioni di euro, mentre l'Ebitda passerà da 40 a 70 milioni di euro, con un Ebitda margin che salirà dal 16,5 al 20%.

Secondo le fonti, Bofa Merrill Lynch ha parlato di un grosso interesse da parte di investitori anglosassoni, in particolare statunitensi, mettendo però in evidenza un problema di "dimensione", in quanto la società è piccola e il flottante è limitato.

Nella ricerca presentata da Mediobanca (l'altro global coordinator dell'operazione) agli investitori e consultata da Reuters, si spiega che l'offerta di Cucinelli per il 60% sarà di secondario, con la vendita di quote da parte degli azionisti attuali, e per il 40% deriverà da un aumento di capitale, per un totale di 20,4 milioni di azioni pre green shoe.