Cucinelli, Ipo per un terzo da aumento capitale, per due terzi vendita -fonte

MILANO, 2 aprile (Reuters) - Brunello Cucinelli punta a sbarcare sull'Mta di Borsa Italiana il prossimo 3 maggio con un flottante intorno al 30-33%, derivante per un terzo da aumento di capitale e per due terzi da vendita da parte dei soci.

E' quanto spiega una fonte vicina alla situazione, sottolineando che Mediobanca sta guardando a società come Ferragamo, Prada, Tod's e Lvmh per definire il prezzo dell'azienda umbra specializzata in capi di cashmere.