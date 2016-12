Ducati, Audi vicina ad accordo con Investindustrial - fonte

MILANO, 2 aprile (Reuters) - La casa tedesca Audi è molto vicina a siglare l'accordo per rilevare Ducati.

E' quanto dice una fonte vicina al dossier, parlando di "tempi brevi" per la definizione dell'intesa. Una seconda fonte precisa di non ritenere "probabile un annuncio prima di Pasqua".

Domenica scorsa un quotidiano ha pubblicato un articolo che rilanciava una candidatura di Daimler per la 'rossa' di Borgo Panigale, ma un portavoce ha smentito.

Lo stesso quotidiano ha scritto che Investindustrial, se la cessione ad un soggetto industriale non dovesse andare in porto, sta pensando ad un collocamento a Piazza Affari, piuttosto che ad Hong Kong, che diverse fonti vedevano, nelle settimane scorse, come mercato di approdo di Ducati. Un'altra fonte vicina al dossier, però, giudica "improbabile" un'Ipo a Milano.