Ipo, Esaote non ha rinunciato a quotazione, ma ora impossibile - AD

MILANO, 30 marzo (Reuters) - Esaote non ha rinunciato alla quotazione a Piazza Affari, ma non la vede praticabile in questa fase.

Landi ha affermato che "gli azionisti sono disponibili a supportare il gruppo in eventuali acquisizioni, se dovessimo trovare opportunità". Esaote valuta "acquisizioni di tecnologie o di natura commerciale, per approdare in nuovi mercati". Difficile, infine, secondo l'AD, crescere in Italia.