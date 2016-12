Ipo, italiana Neomobile punta a Nasdaq, ma non a breve - Coo

MILANO, 30 marzo (Reuters) - La società di mobile commerce italiana Neomobile punta a quotarsi al Nasdaq, ma non vede uno sbarco a New York nei prossimi sei-nove mesi.

Intervenendo a un convegno organizzato da MPVenture, Rossi ha affermato: "La quotazione al Nasdaq? Aspettiamo Facebook e vediamo... ma potrebbe non essere troppo lontana".

A margine dell'evento, interpellato da Reuters, Rossi ha precisato: "La quotazione è un obiettivo, ma non credo che se ne parlerà prima di sei-nove mesi. Abbiamo margini di crescita, non c'è fretta".

Per quanto riguarda la scelta del Nasdaq come listino di approdo, il manager l'ha motivata con la presenza, negli Usa, di "investitori che capiscono meglio e sanno valutare il nostro business".

Rossi ha ricordato le Ipo recenti di società affini a Neomobile, come Zynga . "E altre sono in cantiere, Facebook a parte", ha aggiunto. "Sono aziende che rappresenteranno, per noi, un benchmark di valutazione".